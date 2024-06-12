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İstanbul’un 'altınboynuzu' Haliç siyaha büründü | Video

İstanbul’un 'altınboynuzu' Haliç siyaha büründü | Video

12.06.2024 | 12:23

İstanbul’un altınboynuzu olarak bilinen Haliç siyaha büründü. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Haliç’te havadan baktığımız zaman açık bir şekilde kanalizasyon atıkları olduğu gözüküyor” dedi.

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Lağım kokusundan yanına yaklaşmanın zorlaştığı haliç havadan çekilen görüntülerle ne kadar kirlendiği gözler önüne serildi. Uzmanlar Haliç'in artık lağım olarak aktığını ifade etti. Çevre düzenlemeleri için bir çok çalışma yapılan Haliç eski günlerine geri döndü. Kıyıların kirlilik nedeniyle siyaha büründüğü görüldü. Haliç'teki kirliliğin Marmara Deniz'ine akması ve sıcaklıkların artması ile uyanmaya başlayan müsilajı etkileyen nedenler arasında gösterildi. Sahil kenarlarında vatandaşlar yazın gelmesi ile pis kokunun daha fazla arttığını belirtti.

"KANALİZASYON OLDUĞU AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE GÖZÜKÜYOR"
Haliç'in kanalizasyon atıkları ile dolduğunu ifade eden İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Haliç'te havadan çekilen fotoğraflara baktığımız zaman açık bir şekilde kanalizasyon atıkları olduğu gözüküyor. Bu dipteki çamurun kabarması falan değildir. Bu direk kanalizasyon olduğu açık ve net bir şekilde gözüküyor. Haliç'in devam eden projelerini askıya almaları nedeniyle eski Haliçe döndü. Bedrettin Dalan'dan önceki haline dönmeye başladı. Denize girmek mümkün değil. Koku çok fazla. Haliç bitmiş vaziyette. Kıyılarında mesire alanları yapılarak paralar harcandı ancak kokudan kimse duramaz orada. Haliç'i tekrara canlandırmak için bir o kadar daha para harcamaları gerekiyor. Haliç'in ölmesi yetmiyor ayrıca bu atıklar Marmara Deniz'ine akıyor. Müsilajın en önemli nedenlerinden birisidir bu kirlilik. Bunu yapan belediyeler ve İSKİ gibi kurumlardır. Avrupa olimpiyatları yapılacak, bunu Haliç'in lağım çukurunda mı yapacağız. Siz insanlara o lağımı mı göstereceksiniz?" diyerek sözlerini tamamladı.

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