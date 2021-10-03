Video Yaşam İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi "Nokta" mama için her role bürünüyor | Video
İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi

İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi "Nokta" mama için her role bürünüyor | Video

03.10.2021 | 12:33

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İstanbul Kadıköy’de bir mağazanın mama reyonunu mesken tutan Nokta isimli kedi, kendine yiyecek aldırabilmek için adeta kılıktan kılığa giriyor. Kimi zaman sakat taklidi yapıyor, kimi zaman baygınlık numarası… Mama reyonunun önünde Nokta’yı görenler acıdıkları bu patiye bir mama almadan geçemiyor. Mahalle sakinleri tarafından adı “dilenci”ye çıkan Nokta, adeta sosyal medyanın yeni fenomeni olmuş durumda.

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Kadıköy'de kozmetik ürünlerinin satıldığı bir mağazanın mama reyonunu kendine mesken tutan Nokta isimli kedi, kendince geliştirdiği bir taktik sayesinde adeta mamaya doyuyor. Reyon önünde kılıktan kılığa giren tatlı kedi, bazen topallıyor, bazen sürünüyor, bazen de hasta gibi miyavlıyor. Müşteriler ise reyon önünde acınası haliyle gördükleri bu kediye bir paket mama almadan geçemiyor. Kendine bu şekilde her gün yaklaşık 10 pakete yakın mama aldırmayı başaran Nokta'nın namı ise adeta sınır tanımıyor.

FENOMEN OLDU
Nokta'nın oyunundan bihaber şekilde mağaza giren Ozan Göksü, tıpkı herkes gibi hareketlerine aldandığı Nokta'ya bir paket mama alıp sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek gün yüzüne çıkmış. Videoyu görenler Nokta'nın kurnaz tuzağına düşen Göksu'yu yorum yağmuruna tutunca minik kedinin de foyası ortaya çıkmış. Nokta için "Beni de ağına düşürdü", "Kadıköy'deki bu dolandırıcının ağına düşün, aşırı güzel dolandırıyor", "Bu kedi buranın müdavimi, sürekli mama reyonunun orada bekliyor, benden de mama kapmışlığı var" ve "Ben de mama alacaktım, çalışan gelip bütün sokak Nokta'ya mama veriyor diye uyardı" gibi yorumların ardından bahse konu mağaza her gün ziyaretçi akınına uğruyor.

"20 PAKET MAMA ALDIRIR"
Nokta'nın kurnaz oyununun deşifre olmasıyla mağaza her gün yüzlerce insanın gelmeye başladığını belirten Oğuzhan Gelincik "Nokta ilk olarak karşımızdaki iş yerinin önünde yaşıyordu, ismini de o iş yerinden aldı. Daha sonra bizim mağazamıdan çıkan insanlar ona mama vermeye başladıkça o da mamanın kaynağını çözdü. O gün bugündür yaklaşık 2 yıl boyunca burada yatıyor burada kalkıyor. Gelen müşterilere sakat taklidi yapıyor, mamaların üzerine atlıyor. Ne yapıyor ne ediyor mama aldırıyor. Ona kalsa günde 20 paket mama aldırır ama biz izin vermiyoruz artık. Çok tatlı bir dolandırıcı, adı dilenciye çıktı burada" ifadelerini kullandı.

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