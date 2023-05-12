Video Yaşam İşte Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali... | Video
İşte Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali... | Video

İşte Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali... | Video

12.05.2023 | 09:06

Hatay'da yapımı süren Defne Devlet Hastanesi'nde 48. güne gelindi. 12 gün sonra hizmete girecek olan hastanenin son hali dikkat çekti.

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