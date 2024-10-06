İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik o soru! Yarışmacı soruyu bilebildi mi?

ATV’nin reytingleri altüst eden ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün tarihi anlar yaşandı. Milyoner’e katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha, Cuma günü başarılı bir performans sergileyerek 500 bin TL’lik soruya doğru cevap verdi. Başarısıyla izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Ramazan Çulha, bugün yeni bölümde aylar sonra 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merakla beklenen 1 milyon TL’lik o soru!