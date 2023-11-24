İstiklal Caddesi'nde film gibi kedi kurtarma operasyonu | Video
İstiklal Caddesi'nde bir binanın 4. katındaki camda mahsur kalan kedi için hem itfaiye ekipleri hem de vatandaşlar seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kedi korkudan aşağıya atladı. Bu sırada kediyi havada tutmaya çalışan yabancı uyruklu kişi, tırmalanınca yaralandı. Kalabalık içindeki kişinin mısır yerken, kurtarma çalışmalarını izlemesi ise gülümsetti.
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