İtalyan şef, 100 yaşına kadar yaşayanların gizli makarna tarifini açıkladı | Video
Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı bölgelerden biri olarak bilinen İtalya'nın Sardunya Adası, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor. Ünlü bir şef, Sardunya mutfağından ilham alarak hazırladığı özel bir makarna tarifinin, uzun ömürlü bir yaşam için ideal olduğunu söylüyor. "100 yaşına kadar yaşatan makarna" olarak adlandırılan bu lezzetli yemek, baklagiller ve sebzelerle dolu besleyici içeriğiyle dikkat çekiyor.
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