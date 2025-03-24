Video Yaşam İzinsiz göstericilere düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı | Video
İzinsiz göstericilere düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı | Video

İzinsiz göstericilere düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı | Video

24.03.2025 | 13:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan 71 eylemci yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve olayı provokede eden eylemcilere yönelik operasyon yapıldı. "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na" muhalefet eden 99 şahıs tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği ve 28 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başına silah dayadığı taksiciye dehşeti yaşattı | Video 06:17
Başına silah dayadığı taksiciye dehşeti yaşattı | Video 24.03.2025 | 13:35
İzinsiz göstericilere düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:59
İzinsiz göstericilere düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.03.2025 | 13:08
Pendik’te trajikomik kaza: Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti | Video 01:49
Pendik’te trajikomik kaza: Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti | Video 24.03.2025 | 12:21
İBB protestocuları ecdat yadigarı Şehzade Camii’ni tahrip etti | Video 05:02
İBB protestocuları ecdat yadigarı Şehzade Camii'ni tahrip etti | Video 24.03.2025 | 12:21
Sular çekilince ortaya çıkan yol 18 köyün ulaşımını kolaylaştırdı | Video 04:06
Sular çekilince ortaya çıkan yol 18 köyün ulaşımını kolaylaştırdı | Video 24.03.2025 | 12:21
Irak Konsolosluğu’na silahlı saldırı şüphelileri kaza yapınca yakalandı | Video 01:13
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı şüphelileri kaza yapınca yakalandı | Video 24.03.2025 | 10:46
Sokak köpekleri kümeste bulunan 86 tavuğu telef etti | Video 06:55
Sokak köpekleri kümeste bulunan 86 tavuğu telef etti | Video 24.03.2025 | 10:46
Halay başı kavgası sonrası, çelik yelek giyip ev kurşunladılar | Video 00:36
"Halay başı" kavgası sonrası, çelik yelek giyip ev kurşunladılar | Video 24.03.2025 | 10:46
İçtiği sigara ölümüne neden oldu | Video 01:27
İçtiği sigara ölümüne neden oldu | Video 24.03.2025 | 09:39
Hem trafikte kaynak yaptı, hem de darp etmeye çalıştı | Video 01:02
Hem trafikte kaynak yaptı, hem de darp etmeye çalıştı | Video 24.03.2025 | 08:33
Bursa’da tüfekli cinayet kamerada | Video 00:48
Bursa'da tüfekli cinayet kamerada | Video 23.03.2025 | 15:41
Çekiçle saldırdığı TIR’ın altında ezilmekten son anda kurtuldu | Video 00:48
Çekiçle saldırdığı TIR'ın altında ezilmekten son anda kurtuldu | Video 23.03.2025 | 15:34
Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar | Video 01:26
Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar | Video 23.03.2025 | 12:28
La Casa De Papel’in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video 01:33
La Casa De Papel'in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video 23.03.2025 | 12:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Kendi aracını çaldı | Video 00:27
Böyle hırsızlık görülmedi! Kendi aracını çaldı | Video 23.03.2025 | 11:11
Manzara izlerken 15 metreden düştü, film gibi operasyonla kurtarıldı | Video 03:52
Manzara izlerken 15 metreden düştü, film gibi operasyonla kurtarıldı | Video 22.03.2025 | 16:32
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 07:59
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 22.03.2025 | 15:26
Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video 01:54
Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video 22.03.2025 | 14:32
Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video 02:55
Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video 22.03.2025 | 14:02
Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada | Video 00:39
Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada | Video 22.03.2025 | 14:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY