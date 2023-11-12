Video Yaşam İzmir sokaklarını omuzunda "Horoz Bıdık" ile geziyor | Video
İzmir sokaklarını omuzunda

İzmir sokaklarını omuzunda "Horoz Bıdık" ile geziyor | Video

12.11.2023 | 09:38

İzmir’de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner, 9 ay önce gurktan çıkardığı İsveç cinsi ‘Bıdık’ isimli horozunu omuzuna alarak İzmir sokaklarını karış karış geziyor. Her yere birlikte gittiklerini belirten Suner, “Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor. Başka hayvanlarım da var ama bu böyle özel çıktı” dedi.

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İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner'i omuzunda horoz ile yolda yürürken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimisi Suner'i durdurarak horozunu seviyor, kimisi ise fotoğraf çektiriyor. 'Bıdık' ismini koyduğu horozunu çok sevdiğini belirten Suner, "Her gittiğim yere götürüyorum. Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor" dedi.

"BERABER YATIYORUZ"
Başka hayvanlarının da olduğunu aktaran Suner, "Ama bu böyle özel çıktı. Ben de bunu çok seviyorum, o da beni seviyor. Beraber yatıyoruz. Adı 'Bıdık'. Ağzımla besliyorum onu. Tuvaletini de söylüyor, bir ses çıkarıyor tuvaleti geldiğinde. Geçtiğimiz yıl mart ayında yumurtadan çıktı. Sadece çıplak ayak gördüğünde hafif ısırıyor. 2 tane eş aldım ama beğenmedi" diye konuştu.

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