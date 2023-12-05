İzmir'de 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheliye işlem yapıldı | Video
İzmir'de 10 ilçede gerçekleştirilen 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda, bir çok adrese baskın düzenlenirken 24 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
SAHTE ALKOL VE TÜTÜNLE DE MÜCADELE SÜRÜYOR
Öte yandan aynı tarihler arasında Karabağlar ve Bornova ilçelerinde 5 umuma açık iş yerinde kontrol yapıldı. Denetimlerde, 2 milyon 329 bin 400 adet boş makaron, 12 paket gümrük kaçağı sigara, 268 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 62 adet elektronik sigara cihazı, 406 litre taklit etiketli etil alkol, 56 adet gümrük kaçağı otomobil yedek parçası (şanzıman, motor vb.), 2.4 ton kaçak akaryakıt ürünü, 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 66 adet gümrük kaçağı puro, 35 tarihi eser, 50 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi ve kompresör ile 37 şişe/litre sahte içki ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında olaylarla ilgili, 24 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
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