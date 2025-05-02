Video Yaşam İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tutuklandı | Video
İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tutuklandı | Video

İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tutuklandı | Video

02.05.2025 | 16:02

İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Menemen ilçesinde 26- 27 Nisan tarihlerinde iki ayrı silahla yaralama olayı meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında faillerin Delil A. ve Murat Ç. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıslar, saha araştırmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Delil A. ve Murat Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tutuklandı | Video 00:10
İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tutuklandı | Video 02.05.2025 | 16:02
Niğde merkezli 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | Video 00:24
Niğde merkezli 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | Video 02.05.2025 | 16:02
Isparta’da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 00:25
Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 02.05.2025 | 16:02
Tünelde taksinin kaputu bir anda açıldı, ön cam kırıldı! O anlar kamerada | Video 03:06
Tünelde taksinin kaputu bir anda açıldı, ön cam kırıldı! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 15:27
Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02.05.2025 | 13:43
Yusufeli’nde iki katlı ahşap evde çıkan yangın evi küle çevirdi | Video 00:23
Yusufeli'nde iki katlı ahşap evde çıkan yangın evi küle çevirdi | Video 02.05.2025 | 13:43
Bayburt’ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu! O anlar kamerada | Video 00:56
Bayburt’ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 12:12
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:39
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02.05.2025 | 12:12
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video 00:59
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 11:23
Pendik’te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video 00:58
Pendik'te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 11:15
Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü! | Video 01:17
Esenyurt'ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü! | Video 02.05.2025 | 11:14
Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi, damat ve geline su ikram etti, takılan paraları çaldı! Akıl almaz olay kamerada | Video 02:33
Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi, damat ve geline su ikram etti, takılan paraları çaldı! Akıl almaz olay kamerada | Video 02.05.2025 | 10:30
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:31
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.05.2025 | 10:29
Yumurta almak için kümese gitti! Gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı | Video 00:56
Yumurta almak için kümese gitti! Gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı | Video 02.05.2025 | 10:18
Hırsızın pişkinliği pes dedirtti! Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çaldı | Video 03:36
Hırsızın pişkinliği pes dedirtti! Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çaldı | Video 02.05.2025 | 09:51
İki erkek tarafından tekme tokat darbedilip yerde sürüklendi! Dehşet anları kamerada | Video 01:11
İki erkek tarafından tekme tokat darbedilip yerde sürüklendi! Dehşet anları kamerada | Video 02.05.2025 | 09:49
DEAŞ’a İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı | Video 00:18
DEAŞ'a İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı | Video 02.05.2025 | 09:45
9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:51
9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.05.2025 | 16:15
Denizli’de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video 00:14
Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video 01.05.2025 | 16:15
SON DAKİKA: Kütahya Simav’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01:15
SON DAKİKA: Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01.05.2025 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY