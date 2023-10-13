Video Yaşam İzmir'de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
İzmir'de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

İzmir'de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

13.10.2023 | 14:21

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir depoya polisin düzenlediği operasyonda, 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, Buca ilçesinde 1 depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İnsan sağlığına ciddi zararları olan sağlıksız ortamlarda üretilerek, depolanan ve satışa sunulan yasa dışı tütün mamullerinin satış ve ticareti ile mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteği ile devam etmektedir" denildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı | Video 01:16
Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı | Video 13.10.2023 | 16:30
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.10.2023 | 16:19
Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü | Video 02:25
Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü | Video 13.10.2023 | 16:03
Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video 01:18
Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video 13.10.2023 | 15:44
Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 02:36
Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 13.10.2023 | 15:08
Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video 01:50
Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video 13.10.2023 | 15:13
Beylikdüzü’nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video 02:47
Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video 13.10.2023 | 14:35
İzmir’de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:41
İzmir'de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 13.10.2023 | 14:21
Fransız sanatçı, enkaz üzerine çizdiği dev eserle dünyaya kardeşlik mesajı verdi | Video 05:13
Fransız sanatçı, enkaz üzerine çizdiği dev eserle dünyaya kardeşlik mesajı verdi | Video 13.10.2023 | 14:21
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:08
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 13.10.2023 | 14:27
Kayseri’de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 02:14
Kayseri'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 13.10.2023 | 14:21
Bağcılar’da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:16
Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.10.2023 | 14:02
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 00:58
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 13.10.2023 | 13:42
Nihat Hatipoğlu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Kan dursun! | Video 03:08
Nihat Hatipoğlu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Kan dursun! | Video 13.10.2023 | 13:34
İstanbul’da film gibi olay: Kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu | Video 02:43
İstanbul’da film gibi olay: Kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu | Video 13.10.2023 | 12:12
640 kilogram patlayıcı kullanılan yıkımda, 4 bina yerle bir oldu | Video 02:35
640 kilogram patlayıcı kullanılan yıkımda, 4 bina yerle bir oldu | Video 13.10.2023 | 12:11
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video 00:48
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video 13.10.2023 | 12:11
Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Ekim 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 04:26
Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Ekim 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13.10.2023 | 11:21
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı | Video 00:31
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı | Video 13.10.2023 | 11:04
Bağcılar’da İETT otobüsünün lastiklerini bıçakladı! Gözaltına alındı | Video 00:16
Bağcılar'da İETT otobüsünün lastiklerini bıçakladı! Gözaltına alındı | Video 13.10.2023 | 11:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA