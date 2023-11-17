Video Yaşam İzmir'de 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı | Video
İzmir'de 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı | Video

İzmir'de 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı | Video

17.11.2023 | 15:43

İZMİR'in birçok ilçesinde 6 ayrı evden hırsızlık yapan K.Y. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilin birçok ilçesinde özellikle evlerin teras ve balkon kapıları kırılarak hırsızlık yapılması üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu 6 ayrı evden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Hırsızlık yapılan evlerin çevresinde çalışma başlatan polis şüphelinin K.Y. olduğu belirlendi. K.Y., önceki gün saklandığı eve düzenlene operasyonda, yakalanıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çok sayıda çalıntı olduğu belirlenen elektronik eşya, takı ve giyim eşyası ile hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 32 bin TL ele geçirildi. Çalıntı malzemeler tutanakla sahiplerine teslim edildi. Dün adliyeye sevk edilen K.Y. tutuklandı.
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