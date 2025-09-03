İzmir'de babaanne torununa böyle şiddet uyguladı! Görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı | Video
İzmir'in Konak ilçesinde torununu darbeden bir babaannenin görüntüleri, sosyal medyaya düşünce yetkililer harekete geçti. Babaanne gözaltına alınırken, 7 yaşındaki çocuk devlet koruması altına alındı.
