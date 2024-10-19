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İzmir'de çaldığı taksiden hareket halindeyken atlayan şahıs kamerada!

İzmir'de çaldığı taksiden hareket halindeyken atlayan şahıs kamerada!

19.10.2024 | 10:29

İzmir'in Konak ilçesinde, durakta müşteri bekleyen ve anahtarı üzerinden bırakılan bir taksi çalındı. Taksinin çalınma anları ve yaşanan boğuşma kameralara yansırken, İzmir'i turlayan ve trafiği birbirine katan kişi, Konak Tüneli'ne doğru ters yönden girdi, araç hareket halindeyken içinden atlayıp kaçtı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı Konak ilçesinde meydana geldi. Durakta müşteri bekleyen taksiciyi uzaktan takip eden bir kişi, şoförün aracın arkasına doğru dolaşmasını fırsat bildi. Hiçbir şey olmamış gibi araca yanaşan şahıs, anahtarı üzerinde bırakılan taksiye bindi. Bu sırada aracın şoförü Abdullah S., şüpheliyi fark ederek hemen koştu, yumruk atarak durdurmaya çalıştı; ama başarılı olamadı.


Ters yöne girdi, dehşet saçtı: Seyir halindeyken taksiden atladı
Taksiyi kaçıran şahıs, 1 saat boyunca İzmir'i turlayarak trafiği birbirine kattı. Bir ara polisleri gören kişi, şapkasını indirerek gizlenmeye çalıştı. Şahıs, Konak Tünelleri'ne doğru geldiğinde ise ters yöne saptı. Tünelden ters yöne girerek şoförlerin canını hiçe sayan şahıs, araç hareket halindeyken içinden atladı ve kaçtı.


Başka bir taksi şoförü koşup aracı durdurdu
Bu sırada, aracın içinde şoför olmadığını gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Ters yöne giren ve kendi kendine giden taksiyi gören bir taksi şoförü, aracın peşinden koştu, frenine basarak durdurdu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye taksinin araç içi kameralarına yansıdı. İzmir emniyeti, şimdi her yerde taksiyi kaçıran şahsı arıyor.

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