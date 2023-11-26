Video Yaşam İzmir’de deniz taştı, ev ve iş yerlerini su bastı | Video
İzmir’de deniz taştı, ev ve iş yerlerini su bastı | Video

İzmir’de deniz taştı, ev ve iş yerlerini su bastı | Video

26.11.2023 | 08:35

İzmir’de etkili olan fırtına sebebiyle deniz taştı. Alsancak ve Kordon’da mahsur kalan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü. Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kuryede zor anlar yaşadı.

LÜKS ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
Yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte Yalı Caddesi'nde bulunan bir rezidansın kapalı otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan çok sayıda lüks araç sular altında kaldı. Araç sahipleri itfaiye ekipleriyle beraber araçlarını sular altından kurtarmaya çalıştı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR ZABITA KAMYONETİYLE KURTULDU
Öte yandan Karşıyaka ilçesinin yanı sıra Alsancak ve Kordon'da da deniz taştı. Bir çok iş yeri ve evi su basarken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi de sular altında kaldı. Sokakta mahsur kalan vatandaşlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Zabıtanın kamyonetinin kasasına binen vatandaşlar, tehlikeli olmayan noktalara taşındı. Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de deniz taştı, ev ve iş yerlerini su bastı | Video 02:05
İzmir’de deniz taştı, ev ve iş yerlerini su bastı | Video 26.11.2023 | 08:35
Pendik’te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürdü | Video 03:02
Pendik’te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürdü | Video 26.11.2023 | 08:37
İzmir’de otoparkı su bastı, lüks araçlar sular altında kaldı | Video 01:27
İzmir’de otoparkı su bastı, lüks araçlar sular altında kaldı | Video 26.11.2023 | 08:35
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video 01:54
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video 26.11.2023 | 08:35
Traktör römorkuna çarpan otomobili sürücüsü yaralandı | Video 01:47
Traktör römorkuna çarpan otomobili sürücüsü yaralandı | Video 25.11.2023 | 16:35
İzmir açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 01:01
İzmir açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 25.11.2023 | 16:43
Pendik’te kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü! | Video 02:38
Pendik’te kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü! | Video 25.11.2023 | 16:34
Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı | Video 02:58
Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı | Video 25.11.2023 | 16:06
Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video 00:28
Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video 25.11.2023 | 14:10
Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 01:25
Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 25.11.2023 | 12:40
Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var! | Video 00:15
Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var! | Video 25.11.2023 | 14:35
Muğla’da önce hortum sonra yağış etkini gösterdi | Video 01:42
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkini gösterdi | Video 25.11.2023 | 12:40
Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video 00:51
Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video 25.11.2023 | 11:18
Bilecik’te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:47
Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 25.11.2023 | 12:28
Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video 02:06
Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video 25.11.2023 | 11:02
Otobüs durağında yankesicilik yapan 3 kadın böyle yakalandı | Video 01:15
Otobüs durağında yankesicilik yapan 3 kadın böyle yakalandı | Video 25.11.2023 | 11:02
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video 03:25
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video 25.11.2023 | 10:01
Olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video 01:21
Olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video 25.11.2023 | 09:35
Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 00:23
Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 25.11.2023 | 10:01
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 02:36
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.11.2023 | 09:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA