İzmir'de düşük ayarlı altınla 12 kuyumcuyu dolandırdılar! 22.11.2024 | 10:49 İzmir'de 12 ayrı kuyumcuya 22 ayar görüntüsü verilmiş düşük ayarlı altın satarak dolandıran 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Kuyumcularda kolyeleri satmaları ve alışveriş güvenlik kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı kuyumcuya 8 ayar altın üzerine 22 ayar görüntüsüyle kaplanmış kolyeleri, 22 ayar olarak satan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 350 bin TL mağduriyete sebep olduğu tespit edilen 2'si kadın olmak üzere 6 şüpheli dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden kadın şüpheli E.A. ile Y.Ş. ve Ş.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1'i kadın diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.