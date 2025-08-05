Video Yaşam İzmir'de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum!
İzmir'de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum!

İzmir'de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum!

05.08.2025 | 22:25

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