İzmir'de kayalıklardan düşen kişi, 1 gün sonra helikopterle böyle kurtarıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde, yürüyüş için çıktığı dağda kayalıklardan düşüp yaralanarak mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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