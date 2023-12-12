Video Yaşam İzmir'de kayalıklardan düşen kişi, 1 gün sonra helikopterle böyle kurtarıldı
İzmir'de kayalıklardan düşen kişi, 1 gün sonra helikopterle böyle kurtarıldı

İzmir'de kayalıklardan düşen kişi, 1 gün sonra helikopterle böyle kurtarıldı

12.12.2023 | 01:34

İzmir'in Menderes ilçesinde, yürüyüş için çıktığı dağda kayalıklardan düşüp yaralanarak mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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