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İzmir'de kuyumcunun soyulma anı ve şüphelilerin yakalanması kamerada | Video

İzmir'de kuyumcunun soyulma anı ve şüphelilerin yakalanması kamerada | Video

31.10.2023 | 15:41

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kuyumcuya giren kar maskeli 4 hırsız, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kuyumcunun soyulma anı ve şüphelilerin yakalandığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay sabah saat 04.35 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Bir otomobille kuyumcunun önüne gelen kar maskeli ve eldivenli 4 kişi, iş yerine girdi. Kuyumcunun tezgahından ve çekmecesinden 3 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını toplayan soyguncular, daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. Gelen bilgi üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlarda tedbir alan polis, 4 soyguncunun içerisinde bulunduğu otomobili Gümüşpala Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobil, yapılan takip ve kovalamaca sonucu köşeye sıkıştırıldı. Sahte plaka olduğu belirlenen otomobil içerisindeki soyguncular A. E., U. A., S. E. ve C. K., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerince yapılan aramalarda, soygunda kullanılan kas maskeleri ve eldivenler ile soygundan elde edilen 3 milyon değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 18 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden A.E.'nin 18 yıl 1 ay 22 gün, U.A.'nın ise 25 yıl 4 ay 30 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

SOYGUN ANI VE YAKALANMA, GÜVENLİK KAMERALARINDA
Öte yandan kuyumcunun soyulma anı, polisin soyguncuları köşeye sıkıştırma ve yakalama anları, çevredeki kameralar ile görüntülendi. Görüntülerde kar maskeli soyguncuların iş yerine girdiği, altınları çalarak iş yerinden çıktığı anlar ile, polis ekipleri tarafından önünün kesildiği daha sonra da kaçmaya çalışan otomobilin köşeye sıkıştırılarak çerisindeki şüphelilerin yakalandığı anlar yer aldı.

Yakalanan 4 soyguncu, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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