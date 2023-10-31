İzmir'de kuyumcunun soyulma anı ve şüphelilerin yakalanması kamerada | Video
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kuyumcuya giren kar maskeli 4 hırsız, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kuyumcunun soyulma anı ve şüphelilerin yakalandığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerince yapılan aramalarda, soygunda kullanılan kas maskeleri ve eldivenler ile soygundan elde edilen 3 milyon değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 18 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden A.E.'nin 18 yıl 1 ay 22 gün, U.A.'nın ise 25 yıl 4 ay 30 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
SOYGUN ANI VE YAKALANMA, GÜVENLİK KAMERALARINDA
Öte yandan kuyumcunun soyulma anı, polisin soyguncuları köşeye sıkıştırma ve yakalama anları, çevredeki kameralar ile görüntülendi. Görüntülerde kar maskeli soyguncuların iş yerine girdiği, altınları çalarak iş yerinden çıktığı anlar ile, polis ekipleri tarafından önünün kesildiği daha sonra da kaçmaya çalışan otomobilin köşeye sıkıştırılarak çerisindeki şüphelilerin yakalandığı anlar yer aldı.
Yakalanan 4 soyguncu, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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