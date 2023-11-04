Video Yaşam İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

04.11.2023 | 21:46

İzmir'in Selçuk ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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