İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
İzmir'in Selçuk ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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