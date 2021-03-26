İzmir'de marangoz atölyesi alev alev yandı
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İzmir'in Buca ilçesinde, 3 katlı bir binanın zemin katındaki marangoz atölyesi alev alev yandı. Yangın sonucu atölyede ve binada hasar meydana geldi.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 6441 sokakta bulunan 3 katlı bir binanın zemin katındaki marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve 110 AKS ekibi sevk edildi. Atölyenin tamamını saran yangın bir süre sonra üst katlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için kapıları balyozla kırdı, kepenkleri ise keserek açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu atölyede ve 3 katlı binada hasar meydana geldi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ikinci bir yangın çıkmaması için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemeleri sonrası netlik kazanacak.