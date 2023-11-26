İzmir’de otoparkı su bastı, lüks araçlar sular altında kaldı | Video 26.11.2023 | 08:35 İzmir’de etkili olan fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Bir rezidansın kapalı otoparkında bulunan lüks araçlar sular altında kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü. Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kuryede zor anlar yaşadı.

LÜKS ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte Yalı Caddesi'nde bulunan bir rezidansın kapalı otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan çok sayıda lüks araç sular altında kaldı. Araç sahipleri itfaiye ekipleriyle beraber araçlarını sular altından kurtarmaya çalıştı. Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.