Video Yaşam İzmir'de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video
İzmir'de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video

İzmir'de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video

17.11.2025 | 16:32

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiyede yangın çıktı. Kara dumanların yükseldiği yangının söndürülmesi için itfaiye yoğun çalışma sergiliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın bugün saat 15.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Adalet Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait şantiyede konteynerde yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenenmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Şantiye görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca alevler çevredeki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yagını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 01:20
İzmir'de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 17.11.2025 | 16:32
Ankara’daki meşhur tabelada fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga | Video 03:33
Ankara'daki meşhur tabelada fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga | Video 17.11.2025 | 15:36
Ortaköy’deki faciada yeni gelişme! Ailenin hastane sonrası otele dönüş görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Ortaköy'deki faciada yeni gelişme! Ailenin hastane sonrası otele dönüş görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.11.2025 | 15:34
35 bin eurosunu gasp eden iki kişiyi aracıyla ezerek öldüren Ukraynalı turiste 25 yıl hapis | Video 01:15
35 bin eurosunu gasp eden iki kişiyi aracıyla ezerek öldüren Ukraynalı turiste 25 yıl hapis | Video 17.11.2025 | 15:02
Böcek ailesinden 3 kişi nasıl hayatını kaybetti? Şüpheler ilaçlama üzerinde | Video 05:19
Böcek ailesinden 3 kişi nasıl hayatını kaybetti? Şüpheler ilaçlama üzerinde | Video 17.11.2025 | 14:19
Orkinos Bulut-2 operasyonunda yakalanan 141 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:50
"Orkinos Bulut-2" operasyonunda yakalanan 141 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.11.2025 | 14:18
Neşeli Günler filminde Şener Şen’in canlandırdığı Ziya karakteri gerçek oldu | Video 05:29
Neşeli Günler filminde Şener Şen’in canlandırdığı "Ziya" karakteri gerçek oldu | Video 17.11.2025 | 14:18
Sokak köpekleri park halindeki aracı böyle parçaladı | Video 06:08
Sokak köpekleri park halindeki aracı böyle parçaladı | Video 17.11.2025 | 12:34
İstanbul Fatih’te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda gözaltı sayısı 11’e yükseldi | Video 05:19
İstanbul Fatih'te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda gözaltı sayısı 11'e yükseldi | Video 17.11.2025 | 09:52
Yerde yatan adamı acımasızca dövdü! Çevredekilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti | Video 00:38
Yerde yatan adamı acımasızca dövdü! Çevredekilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti | Video 17.11.2025 | 09:51
Sultangazi’de eski koca dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:28
Sultangazi'de eski koca dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 17.11.2025 | 08:58
Arnavutköy’de ses tartışması sopalı kavgaya dönüştü | Video 02:19
Arnavutköy’de ses tartışması sopalı kavgaya dönüştü | Video 17.11.2025 | 08:58
Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı | Video 01:58
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı | Video 17.11.2025 | 08:58
Bakan Yerlikaya: Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı | Video 00:33
Bakan Yerlikaya: "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı" | Video 17.11.2025 | 08:58
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının büyük başarısı! 1 milyon TL’lik o soruya ulaşabildi mi? İşte cevabı! 02:38
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının büyük başarısı! 1 milyon TL’lik o soruya ulaşabildi mi? İşte cevabı! 16.11.2025 | 23:22
Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video 00:40
Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video 16.11.2025 | 16:34
Gaziantep’te şok görüntüler! 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı | Video 00:34
Gaziantep'te şok görüntüler! 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı | Video 16.11.2025 | 14:25
Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit: En yanlış insanı vurdular | Video 03:52
Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit: "En yanlış insanı vurdular" | Video 16.11.2025 | 10:49
Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu | Video 01:25
Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu | Video 16.11.2025 | 09:12
Ortaköy’de zehirlenen aileyle ilgili flaş gelişme! Otel boşaltıldı | Video 09:46
Ortaköy'de zehirlenen aileyle ilgili flaş gelişme! Otel boşaltıldı | Video 16.11.2025 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY