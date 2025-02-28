Video Yaşam İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı | Video
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı | Video

İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı | Video

28.02.2025 | 15:51

İzmir'de sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere bu sabah saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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