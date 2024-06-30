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İzmir’deki orman yangınları için yeniden havadan müdahaleye başlanıldı | Video

İzmir’deki orman yangınları için yeniden havadan müdahaleye başlanıldı | Video

30.06.2024 | 08:54

İzmir’in Menderes ve Selçuk ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrardan yangın söndürme uçakları ve helikopterler ile müdahale edilmeye başlanıldı.

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İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.

Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

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