İzmir'i sağanak vurdu! Yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı | Video 13.11.2023 | 14:50 İZMİR'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar su ile doldu; yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi de yağmur suları ile doldu. Belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti. Sağanağın akşam saatlerinde kadar süreceği belirtildi.