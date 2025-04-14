Video Yaşam İzmit Körfezi'nde dev ıstakoz görüntülendi | Video
İzmit Körfezi'nde dev ıstakoz görüntülendi | Video

İzmit Körfezi'nde dev ıstakoz görüntülendi | Video

14.04.2025 | 14:26

İzmit Körfezi'nde dalış yapan amatör dalgıç Levent Şişman, 2 kilogramı aşkın olduğu tahmin edilen ıstakozla karşılaştı.

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Kocaeli'de hafta sonu dalış yapan amatör dalgıç Levent Şişman, İzmit Körfezi'nin derinliklerinde 2 kilogramın üzerinde olduğu tahmin edilen dev bir ıstakoza rastladı. O anları su altı kamerasıyla kaydeden Şişman, karşılaştığı manzaranın heyecan verici olduğunu söyledi.

"SAYILARINDA ARTIŞ GÖZLEMLİYORUM"
Boş zamanlarında hobi olarak İzmit Körfezi'nde dalışlar yaptığını ifade eden Şişman, "Hafta sonu da yaptığım dalış esnasında kabuklu deniz canlılarından olan ıstakozla karşılaştım. Muhtemelen 2 kilogramın üzerindeydi. Tabii bu ilk karşılaşmam değildi, daha öncede ara ara bir kaç tane görüyordum. Bunun sevindirici olan yanı, neredeyse her taşın altında birkaç tane görmüş olmamdı. İzmit Körfezi'nin eskiye nazaran daha temiz olmasıyla doğru orantılı olarak sayılarında da artış gözlemliyorum" dedi.

"KÖRFEZ'DE ÇEŞİTLİLİK HER GEÇEN YIL ARTIYOR"
Levent Şişman, son aylarda İzmit Körfezi'nde görülen müsilajın etkisini kaybetmesiyle daha net görüntüler almaya başladığına dikkat çekerek, "Körfez'de çeşitlilik her geçen yıl artıyor. Orkinoslar son 3 yıldır sürekli geliyorlar, sinaritlerin sayıları arttı. Aynı şekilde mercan, kupes, melanur, sarpa, nadirde olsa grida ve orfoz bile görülmeye başladı. Bu canlılarının sayılarının artması çok sevindirici" diye konuştu.

Ayrıca, İzmit Körfezi'nde geçmiş yıllarda yoğunlukla ıstakoz bulunduğunu da ifade eden Şişman, "Belki Kocaeli'de yaşayanlar bilmez. İzmit Körfezi ıstakozların cennetiymiş. En büyük doğal düşmanı olan ahtapotların Körfez'de çok az oluşu, onların bolca üremelerine ve sayılarının artmasına imkan sağlamış. M.Ö 12. yüzyılda Başiskele tarafına yerleşen insanlar bu bölgede bolca ıstakoz olduğunu görünce şehirlerine 'Astakos' adını vermişler. Yani özetle Başiskele ıstakozların ana vatanıymış. Şimdilerde dipleri çamurla kaplı, Marmara'nın tüm yükünü üzerine almış yaşam mücadelesi veriyor. Bizimle savaş halinde, eğer kazanırsak biz kaybetmiş olacağız. Böyle gidersek gelecekte şuan saydığım bu balıkları bile tezgahlarda göremeyecek durumda olacağız" şeklinde konuştu.

Her vatandaşa büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken dalgıç Levent Şişman, "Körfez'imizi temiz tutacağız. Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi'nin bu bölgede başlatmış olduğu dip çamuru temizleme projesi olumlu sonuçlar doğurursa, Marmara'daki diğer belediyelerde arıtmalarını artırır, Marmara'daki kirliliğin önüne geçerlerse, inanıyorum ki ıstakozların tekrar anavatanlarına dönmelerine hep beraber şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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