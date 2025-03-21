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Jandarma 231 adet elektronik sigara görünümünde likit esrar ele geçirdi | Video

Jandarma 231 adet elektronik sigara görünümünde likit esrar ele geçirdi | Video

21.03.2025 | 11:20

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 231 adet elektronik sigara görünümünde likit esrar ve farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı istihbarat faaliyeti kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde bulunan V.M.'nin (49) ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 231 adet elektronik sigara görünümlü 200 gram likit esrar, 1 gram metamfetamin maddesi, 1.5 gram kubar esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza hap, 30 gram skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan V.M. Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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