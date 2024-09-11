Jandarma aradıkları silahları dolap çekmeceleri, kombi dolapları ve saksıların içinde buldu | Video
Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açan 27 kişinin gözaltına alındığı olayda şahısların kullandıkları silahlar dolap çekmeceleri, kombi dolapları ve saksılardan çıktı.
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