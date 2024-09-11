Jandarma aradıkları silahları dolap çekmeceleri, kombi dolapları ve saksıların içinde buldu | Video 11.09.2024 | 16:21 Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açan 27 kişinin gözaltına alındığı olayda şahısların kullandıkları silahlar dolap çekmeceleri, kombi dolapları ve saksılardan çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesi genelinde düzenlenen asker, düğün eğlencelerinde havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslar olduğu ihbarları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri harekete geçti. 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şahısların havaya ateş açtıkları 11 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca ve 8 av tüfeği ile mermiler yapılan aramalarda dolap çekmeceleri, kombi dolapları ve saksıların içinden çıktı.