Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video
Denizli 271 suç kaydı olan 59 suçtan 114 yıl hapis cezası bulunan 7 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından “Şahin Pençesi” adı verilen operasyon yakalandı.
Adliye sevk edilen şüpheli şahıslardan 2 yıl 11 aydır aranan, 69 suç kaydı bulunan, 17 suçtan 35 yıl 2 Ay cezası bulunan 31 yaşındaki Ali Rıza Ö, 1 yıl 11 aydır aranan, 49 suç kaydı bulunan 11 suçtan 32 yıl 8 ay cezası bulunan 26 yaşındaki Emin E., 11 aydır aranan, 51 suç kaydı bulunan 10 suçtan 15 yıl 2 ay cezası bulunan 27 yaşındaki İsmail M., 6 aydır aranan, 45 suç kaydı bulunan 11 suçtan 11 yıl 8 ay cezası bulunan 39 yaşındaki Hüseyin Ç., 1 yıldır aranan, 27 suç kaydı bulunan 5 suçtan 7 yıl 9 ay cezası bulunan 34 yaşındaki Mehmet Ali Ç., 1 aydır aranan, 4 suç kaydı bulunan 1 suçtan 6 yıl 8 ay cezası bulunan 64 yaşındaki Vedat Ç. ve 7 aydır aranan, 26 suç kaydı bulunan 4 suçtan 3 yıl 11 ay cezası bulunan 25 yaşındaki Volkan K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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