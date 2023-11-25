Video Yaşam Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video
Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video

Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video

25.11.2023 | 11:02

Denizli 271 suç kaydı olan 59 suçtan 114 yıl hapis cezası bulunan 7 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından “Şahin Pençesi” adı verilen operasyon yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, JASAT dedektiflerince aranan şahıslara yönelik olarak Pamukkale, Merkezefendi, Tavas, Honaz ve Çivril ilçelerinde müşterek olarak "Şahin Pençesi" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 271 suç kaydı bulunan 59 suçtan 114 yıl hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüpheli şahıslardan 2 yıl 11 aydır aranan, 69 suç kaydı bulunan, 17 suçtan 35 yıl 2 Ay cezası bulunan 31 yaşındaki Ali Rıza Ö, 1 yıl 11 aydır aranan, 49 suç kaydı bulunan 11 suçtan 32 yıl 8 ay cezası bulunan 26 yaşındaki Emin E., 11 aydır aranan, 51 suç kaydı bulunan 10 suçtan 15 yıl 2 ay cezası bulunan 27 yaşındaki İsmail M., 6 aydır aranan, 45 suç kaydı bulunan 11 suçtan 11 yıl 8 ay cezası bulunan 39 yaşındaki Hüseyin Ç., 1 yıldır aranan, 27 suç kaydı bulunan 5 suçtan 7 yıl 9 ay cezası bulunan 34 yaşındaki Mehmet Ali Ç., 1 aydır aranan, 4 suç kaydı bulunan 1 suçtan 6 yıl 8 ay cezası bulunan 64 yaşındaki Vedat Ç. ve 7 aydır aranan, 26 suç kaydı bulunan 4 suçtan 3 yıl 11 ay cezası bulunan 25 yaşındaki Volkan K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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