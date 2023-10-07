Jandarmadan PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon | Video 07.10.2023 | 15:38 Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca 06-07 Ekim Kobani olaylarının yıldönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kobani olaylarının yıldönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkez ve ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.