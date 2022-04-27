Video Yaşam Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video
Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video

Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video

27.04.2022 | 13:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video 00:46
Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video 27.04.2022 | 13:30
Güvenlik kameralarından kaçmayı başaran otomobil fareleri, çamura saplanınca otomobili bırakıp kaçtı | Video 02:48
Güvenlik kameralarından kaçmayı başaran otomobil fareleri, çamura saplanınca otomobili bırakıp kaçtı | Video 27.04.2022 | 12:32
İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti | Video 01:21
İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti | Video 27.04.2022 | 12:32
Tandır çukurunda ölü bulunan Minik Eymen’in istismar görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:02
Tandır çukurunda ölü bulunan Minik Eymen'in istismar görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.04.2022 | 12:30
Tortum Şelalesi’nden görsel şölen | Video 01:59
Tortum Şelalesi'nden görsel şölen | Video 27.04.2022 | 12:29
140 bin lira değerindeki 2 motosikleti böyle çaldılar | Video 04:25
140 bin lira değerindeki 2 motosikleti böyle çaldılar | Video 27.04.2022 | 12:29
Caddelerde para topluyordu, suçüstü yakalandı | Video 00:13
Caddelerde para topluyordu, suçüstü yakalandı | Video 27.04.2022 | 12:23
İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti 01:21
İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti 27.04.2022 | 11:57
Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar... 02:23
Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar... 27.04.2022 | 11:23
Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada | Video 00:38
Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada | Video 27.04.2022 | 10:53
Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar! 01:32
Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar! 27.04.2022 | 11:04
Kartal’da otomobile çarpan lüks cip böyle yandı | Video 02:21
Kartal’da otomobile çarpan lüks cip böyle yandı | Video 27.04.2022 | 10:53
Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir gecesi özel duası Nihat Hatipoğlu | Video 10:13
Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir gecesi özel duası Nihat Hatipoğlu | Video 27.04.2022 | 10:39
İstanbul’da motosikletin çarptığı çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza kamerada! 01:17
İstanbul'da motosikletin çarptığı çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza kamerada! 27.04.2022 | 10:59
Kadir gecesi ne yapmalı? Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? | Video 04:58
Kadir gecesi ne yapmalı? Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? | Video 27.04.2022 | 10:39
Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı | Video 03:03
Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı | Video 27.04.2022 | 10:39
Sahil Güvenlik ekipleri, denize dalarak yasa dışı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı | Video 00:47
Sahil Güvenlik ekipleri, denize dalarak yasa dışı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı | Video 27.04.2022 | 10:22
Boynundan bıçaklandı, hayatını kaybetti! Fatih’te bıçaklı dehşet anı kamerada | Video 03:38
Boynundan bıçaklandı, hayatını kaybetti! Fatih’te bıçaklı dehşet anı kamerada | Video 27.04.2022 | 10:21
İstanbul’da korkutan görüntü! Müsilaj her geçen dakika artıyor | Video 06:20
İstanbul'da korkutan görüntü! Müsilaj her geçen dakika artıyor | Video 27.04.2022 | 09:59
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor | Video 02:47
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor | Video 27.04.2022 | 09:43

Afyonkarahisar’da hırsızlık olayına gerçekleştiren şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan başarılı operasyon anbean kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerinin baskın yapılan adreslere girmesi ve aranan şahısları gözaltına almaları görüntülere yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Çay ve Sultandağı ilçelerinde E.Y. liderliğinde E.Ü., D.Y., M.A.S., A.R.K., E.G. ve E.A. isimli şahısların örgüt kurmak sureti ile ev, iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptıklarını belirleyen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan jandarma ekipleri Sultandağı, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde ve Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında aranan 7 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 adet elektrikli motosiklet, 4 adet televizyon, 1 su motoru, 4 motorlu testere, 2 matkap, 42 adet 6,35 mm. tabanca mermisi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., D.Y., M.A.S. ve A.R.K., isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyon anı ise kameralara yansıdı. Dron destekli yapılan operasyonda jandarma ekiplerinin büyük bir titizlikle çalışma yapmaları dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA