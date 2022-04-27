Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video

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Afyonkarahisar’da hırsızlık olayına gerçekleştiren şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan başarılı operasyon anbean kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerinin baskın yapılan adreslere girmesi ve aranan şahısları gözaltına almaları görüntülere yansıdı.
Gerçekleştirilen operasyon anı ise kameralara yansıdı. Dron destekli yapılan operasyonda jandarma ekiplerinin büyük bir titizlikle çalışma yapmaları dikkatlerden kaçmadı.