Japon arkeologdan yeni keşif! Kimmerler'e ait bulgular ortaya çıktı | Video 18.06.2023 | 10:56 Kırıkkale'de Japon arkeolog başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında Kimmerler kavminin Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğu tahmin ediliyor. 14 yıldır süren çalışmayla bulunan kalıntılar Kimmerler hakkında veri sağlarken, o döneme ait inşa edilen kalede de savaşın olduğuna dair ışık tutan bulgular içeriyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, 14 yıldır aralıksız devam ediliyor. "Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale'de, Japonyalı arkeolog Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.

Ünlü çizgiroman kahramanı barbar Conan sayesinde ismi arkeoloji dünyası dışında popüler pek çok alanda bilinen Kimmerler kavminin Anadolu'daki ilk yerleşim alanının Büklükale olduğu tahmin ediliyor. Kazı çalışmalarında bulunan kalıntılar Kimmerler hakkında veri sağlarken, o döneme ait inşa edilen kalede de savaşın olduğuna dair ışık tutan bulgular içeriyor. At üzerindeki insan figürü ve İskit dönemine ait hayvan motifi ile Kimmerler döneminden kaldığı tahmin ediken ve savaşta kullanılan ok ucu dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın en dar kısmında konumlandırılmış şehir, Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar iskan görmüş ve her dönem Doğu-Batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlendiği tahmin ediliyor. Büklükale'nin hemen yanında Selçuklu döneminde inşa edilen Çeşnigir köprüsü yer alıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Büklükale mevkisinde yapılan kazı çalışmalarında birçok medeniyetin yaşadığını tespit ettiklerini söyledi.

"HİTİT DÖNEMİ MİLATTAN ÖNCE 2000'E AİT YERLEŞMELERİ BULDUK"

Bölgeye yapılan kazı çalışmalarında tahminlere göre Kimmerler'e ait kale inşa edildiğini anlatan Matsumura, "En üstte Osmanlı dönemi vardı. Onun altında Helenistik dönemi büyük İskender'in geldiği dönem ve onun altında da mimari kalıntılar tespit ettik. Ondan önce Lidyalıların geldiği dönemine ait kalıntılar bulduk. Onun altında bizim düşündüğümüz Kimmerler'e ait burada kale inşa edilmiş. Onun altında ilk defa bizim amacımız olan Hitit dönemi milattan önce 2000'e ait yerleşmeleri bulduk. Şimdi o seviyeye kadar inmiş durumdayız" dedi.

"ŞİMDİYE KADAR 6-7 TANE OK UCU ÇIKTI"

Kazı çalışmaları sırasında savaşta kullanılan ok uçlarının bulunduğunu ifade eden Matsumura, "Şimdi kazılar devam ediyor. Ama ilginç olan o suru ortaya çıkarırken şimdiye kadar 6-7 tane ok ucu çıktı. Bu ok uçlarının bükülmüş olanı çıktı. Burada savaş olup, ok atılmış ve uçlarının kıvrılmış olduğunu gösteriyor. Demek ki o dönem de büyük ihtimalle Kimmerler yada ondan sonraki dönemde burada savaş meydana geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

"ANADOLU'DA YERLEŞME YADA KALE TESPİT ETMİŞ OLDUK"

Matsumura, Kimmerler'in Anadolu'ya gelmiş olduğunu tarihin babası olarak nitelendirdiği Herodotos'un kitabında yer aldığını belirterek, "Bu surun içerisinde İskitlere ait hayvan motifi malzemeleri bulduk. Onun dışında da küçük ata binen insan figürü bulduk. Büyük ihtimalle Kimmerler'e ait olduğunu düşünüyor. İnşallah ilk olarak onlara ait Anadolu'da yerleşme yada kale tespit etmiş olduk. Bu seneki bu surun dışındaki çalışmalarda da büyük ölçüde kale inşa etmiş olduğunu tespit ettik. O çok ilginç olacak. Anadolu'da neler yaptığına dair bir bilgi yok" şeklinde konuştu.

Matsumura, ilerideki kazı çalışmalarında Kimmerler'i tarihteki yerini aydınlatacaklarını sözlerine ekledi.