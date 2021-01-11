Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ilk toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaklar kalkacak mı? | Video

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle ilgili önemli kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2021 yılının ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapacak. Yakın zamanda alınan koronavirüs önlemlerinin sonuçları, yeni tedbirler alınıp alınmayacağı, yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin görüşülmesi beklenen toplantıya ilişkin Kabine toplantısı 2021 ne zaman yapılacak? sorusuyla araştırmalar sürüyor. İşte Kabine toplantısı 2021’e ilişkin tüm merak edilenler…