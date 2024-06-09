Kabus geri mi döndü? İzmit Körfezi'nde müsilaj alarmı!
İzmit Körfezi'nde son birkaç gündür bazı noktalarda yoğun olmasa da yeniden görülmeye başlayan müsilaj benzeri kirlilik, bölge halkında endişe yarattı. Daha önceki yıllarda yaz aylarında ortaya çıkan müsilaj, büyük bir çevre felaketine dönüşmüş ve denize kıyısı olan tüm belediyelerin ortak mücadelesi ile güçlükle temizlenmişti.
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