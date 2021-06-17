Kaçak kazı sırasında tarihi mozaikler ortaya çıktı | Video

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kaçak kazı sırasında ortaya çıkarılan tarihi mozaikler Jandarma ekiplerini şok etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı 3 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğu iddia edilen Yukarıbilenler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harkete geçti. Kaçak kazı yapılan eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kazı yapılan bölgede orta çıkarılmış yüzlerce yıllık mozaiklerle karşılaştı.

KURTARMA KAZILARI BAŞLADI

Operasyon sonrası evin bahçesinde kurtarma kazıları yapılırken, Jandarma ekipleri de bölgede 24 saat nöbet tutmaya başladı. Kurtarma kazıları ile bölgeden çıkarılması beklenen mozaiklerin Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınarak sergileneceği öğrenildi.

ZEMİNDEKİ MOZAİKLER GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kaçak kazı yapılan evin zemin kısmında ortaya çıkaralan mozaikler eşsiz görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Mozaiklerden birinde elinde kılıç olan insan figürü yer alırken, bölgede daha fazla mozaik bulunduğu da iddia edildi. Uzman ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.