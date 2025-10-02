Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video
Adana'da trafikte çıkan kavga sonucu kaçan bir şahsı tutmaya çalışan kadın, yumruk yedi. O anlar kameraya saniye saniye yansırken kadın, "Bir daha kaçan kimseyi tutmam" dedi.
"BÖYLE BİR TEPKİ BEKLEMİYORDUM"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Selma Alasırt, "Biz burada çay içerken birden bu adam koşarak geldi. Arkasındakiler de 'Tutun şunu' diyerek bağırıyordu. Ben de hırsız veya çocuklara saldıran bir şahıs sandım. Tutmaya çalıştım ama bana geldi yumruk attı. Dudağım kanadı, böyle bir tepki beklemiyordum. Bundan sonra kimseyi tutmaya çalışmam, şikayetçiyim" dedi.
