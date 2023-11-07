Kaçırdığı kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli tutuklandı | Video 07.11.2023 | 10:42 Bayrampaşa'da, sokak kedisini çuvala koyup kaçırdıktan sonra tekmeleyen ve kedinin ölümüne sebep olan Y.C., Mersin'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.C., tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 4 Kasım Cumartesi günü Demirkapı Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Y.C., sokakta gördüğü kediyi çuvala koyduktan sonra iş yerine götürdü. Bir süre sonra Y.C. kediyi sokağa fırlattı. Şüpheli daha sonra yerde hareketsiz yatan kediyi bir süre tekmeledi. Kedinin ölümüne neden olan Y.C.'yi çevredekiler polise ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.C'yi Mersin'de yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C. "Hayvan hırsızlığı, hayvana kötü muamele ve işkence yaparak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.