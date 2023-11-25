Video Yaşam Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video
Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video

Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video

25.11.2023 | 09:20

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi bariyerlere çarptı. Kazada, taksi şoförü yaralandı.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Ağar yönetimindeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ticari taksinin şoförü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Ağar'a ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışını tek şeritten sağladı. Kazaya karışan ticari taksinin çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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