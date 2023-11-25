Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video
KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi bariyerlere çarptı. Kazada, taksi şoförü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Ağar'a ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışını tek şeritten sağladı. Kazaya karışan ticari taksinin çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
00:23
02:36
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.11.2023 | 09:20
02:14
Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 25.11.2023 | 09:20
00:40
Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:52
Milas’ta korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:41
10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu: 52 gözaltı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:48
01:21
02:22
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi | Video 24.11.2023 | 15:52
01:03
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 24.11.2023 | 15:25
03:20
AFAD Başkanı Memiş: "5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı" | Video 24.11.2023 | 15:25
02:59
00:30
Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 15:14
00:38
İş adamının hamile eşine ’cinsel saldırı’ davasında karar | Video 24.11.2023 | 14:36
02:04
02:24
02:23
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 24.11.2023 | 12:43
00:15
01:01
Araç satışında sahte dekont oyunu cezaevinde bitti | Video 24.11.2023 | 12:43