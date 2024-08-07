Kadıköy'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı | Video 07.08.2024 | 10:22 İstanbul'da girdikleri evlerde bulunan altın ziynet eşyalarını çalan hırsızlık çetesi üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler olay öncesi ve sonrasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy'de 10 Temmuz Çarşamba günü mağdur U.Y.A.'nın evine giren hırsızlar 450 bin lira değerinde olduğu değerlendirilen altın ziynet eşyası çaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken aynı hırsızlar 21 Temmuz Pazar günü bu kez Kartal'da S.Ç.'ye ait eve girerek 300 bin lira değerinde altın ziynet eşyası çalarak kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olay öncesinde ve sonrasında bazı güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin yüzlerini eşarplarla gizleyerek dolaştıkları görüldü. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili Gönül Ç.(33), Ümit Ç.(34) ve Sinem A.'yı (18) gözaltına aldı. Şüphelilerden Gönül Ç.'nin poliste 54, Ümit Ç.'nin 8, Sinem A.'nın ise 32 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sinem A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.