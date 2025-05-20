Video Yaşam Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahla ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahla ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahla ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

20.05.2025 | 10:40

Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahla ateş ederek yaralanmasına neden olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Fenerbahçe Dalyan Parkı'nda meydana gelen olayda, yaklaşık 10 kişilik Galatasaray taraftar grubu, yanlarında takım flamasıyla alkol aldıkları sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından 'Burada bu şekilde yapamazsınız' denilerek uyarıldı. Şahısla grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda şüpheli şahıs, yanında bulunan silahla önce havaya 6-7 el ateş etti, ardından S.O. (46) isimli kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, M.A.(24) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Kasten Yaralama" ve "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
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