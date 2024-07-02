Kadıköy'de korkunç anlar: Kuruyemişçiyi rehin aldı, intihara kalkıştı | Video
Kadıköy'de elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına giren bir şahıs, dükkan sahibini rehin aldı. Dükkan sahibi polis ekipleri tarafından kurtarılırken, cam parçasıyla boğazını kesmek isteyen vatandaş Özel Harekat Ekiplerince gözaltına alındı.
Mahalle esnaflarından Murat Baycan, "İleride cam parçası alarak buraya geldi. Trafiği kilitledi. Boğazına cam parçasını dayadı. Kuruyemiş dükkanına girdi. Arkadaşı rehin aldı. Polis ekipleri tarafından arkadaş kurtarıldı" dedi.
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