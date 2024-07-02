Video Yaşam Kadıköy'de korkunç anlar: Kuruyemişçiyi rehin aldı, intihara kalkıştı | Video
Kadıköy'de korkunç anlar: Kuruyemişçiyi rehin aldı, intihara kalkıştı | Video

Kadıköy'de korkunç anlar: Kuruyemişçiyi rehin aldı, intihara kalkıştı | Video

02.07.2024 | 14:42

Kadıköy'de elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına giren bir şahıs, dükkan sahibini rehin aldı. Dükkan sahibi polis ekipleri tarafından kurtarılırken, cam parçasıyla boğazını kesmek isteyen vatandaş Özel Harekat Ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, Kadıköy Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 12.00'de yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına girerek dükkan sahibi İsmail Danacı'yı rehin aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri rehin alınan dükkan sahibi İsmail Danacı'yı şahsın elinden aldı. Şahıs cam parçasını boğazına dayayarak kendini kesmek istedi. Polis ekipleri uzun bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsı özel harekat polisi dükkana girerek gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmedi.

Mahalle esnaflarından Murat Baycan, "İleride cam parçası alarak buraya geldi. Trafiği kilitledi. Boğazına cam parçasını dayadı. Kuruyemiş dükkanına girdi. Arkadaşı rehin aldı. Polis ekipleri tarafından arkadaş kurtarıldı" dedi.
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