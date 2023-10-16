Video Yaşam Kadıköy’de laf atma cinayeti! Önce kız arkadaşına laf attı sonra kalbinden bıçakladı | Video
Kadıköy’de laf atma cinayeti! Önce kız arkadaşına laf attı sonra kalbinden bıçakladı | Video

Kadıköy’de laf atma cinayeti! Önce kız arkadaşına laf attı sonra kalbinden bıçakladı | Video

16.10.2023 | 11:12

İstanbul Kadıköy’de evlilik hazırlığındaki kız arkadaşıyla yürüyen 23 yaşındaki Davut Atakov, laf atma yüzünden tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Atakov yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti.  Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada olay anına ait görüntülere ulaştı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin 7 suç kaydı olan Ali K,Ş. Olduğu belirlendi. Zanlı yakalandı. Şüpheli Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 14 Ekim gecesi saat 03.20 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Davut Atakov, sevgilisi S.T. ile eve gitmek için birlikte yürüyordu. İddialara göre yanlarından geçen biri tarafından kız arkadaşına laf atıldı. Laf atma yüzünden çıkan tartışmada şüpheli kişi üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp Davut Atakov'a sapladı. Atakov tam göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken Atakov sevgilisi yardımıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Atakov kurtarılamadı.

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis önce olayın görgü tanığının ifadesine başvurdu. S.T. verdiği ifadesinde "arkadaşım ile yürürken 35-40 yaşlarında gözlüklü kirli sakallı biri bana laf attı. Bunun üzerine arkadaşım onunla tartıştı. Şahıs bıçakla saldırdı yaraladı kaçtı " dedi. Polis olay anına ait görüntülere ulaştı. Görüntülerde de yaşanan kavga ve olay sonrası şüphelinin elinde bıçak olduğu görüldü.

56 YAŞINDA TANIMADIĞI GENCİ ÖLDÜRDÜ

Olaydan sonra kayıplara karışan şüphelinin kimliği tespit edildi. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği kişinin 56 yaşındaki 7 suç kaydı bulunan Ali K.Ş. olduğunu belirledi. Yapılan takip sonucu şüpheli siyah renkli saplı bıçakla birlikte Kadıköy'de yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli Ali K.Ş., yolda yürürken kendisine laf atıldığını ve bu yüzden kavga çıktığını iddia etti. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alanya’da feci kaza! Ukraynalı kadın hayatını kaybetti | Video 01:13
Alanya’da feci kaza! Ukraynalı kadın hayatını kaybetti | Video 16.10.2023 | 11:56
Esenler’de 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü kazadan önce alkol almış! | Video 00:54
Esenler'de 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü kazadan önce alkol almış! | Video 16.10.2023 | 11:52
Sultangazi’de ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu! | Video 02:26
Sultangazi'de ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu! | Video 16.10.2023 | 11:50
Savaş değil düğün: Havaya rastgele ateş açtılar! | Video 00:15
Savaş değil düğün: Havaya rastgele ateş açtılar! | Video 16.10.2023 | 11:37
Yol verme tartışmasında şoförü darp edip, İETT otobüsünü taşladı | Video 02:23
Yol verme tartışmasında şoförü darp edip, İETT otobüsünü taşladı | Video 16.10.2023 | 11:33
Aladağlar’a mevsimin ilk karı düştü | Video 00:55
Aladağlar’a mevsimin ilk karı düştü | Video 16.10.2023 | 11:21
Kadıköy’de laf atma cinayeti! Önce kız arkadaşına laf attı sonra kalbinden bıçakladı | Video 00:43
Kadıköy’de laf atma cinayeti! Önce kız arkadaşına laf attı sonra kalbinden bıçakladı | Video 16.10.2023 | 11:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Ekim 2023 Pazartesi atv izle! 03:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Ekim 2023 Pazartesi atv izle! 16.10.2023 | 10:38
Gaziantep’te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video 00:34
Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video 16.10.2023 | 10:29
Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar: Raylara düşen genç son anda kurtarıldı | Video 00:47
Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar: Raylara düşen genç son anda kurtarıldı | Video 16.10.2023 | 10:14
Gaziantep’te yangın paniği: Park halindeki 5 araç küle döndü | Video 03:56
Gaziantep’te yangın paniği: Park halindeki 5 araç küle döndü | Video 16.10.2023 | 09:43
Sultangazi’de iş yerinden fırını çalan şüpheli kamerada 02:38
Sultangazi'de iş yerinden fırını çalan şüpheli kamerada 16.10.2023 | 09:39
’Düğüne elektrik verme’ meselesi yüzünden tartıştığı bakkal tarafından öldürüldü | Video 01:00
'Düğüne elektrik verme' meselesi yüzünden tartıştığı bakkal tarafından öldürüldü | Video 16.10.2023 | 09:00
Çatalca’da ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 04:21
Çatalca'da ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 16.10.2023 | 09:04
Ankara’da korkunç olay! Bir kişi yol kenarında ölü bulundu | Video 00:30
Ankara’da korkunç olay! Bir kişi yol kenarında ölü bulundu | Video 16.10.2023 | 09:08
Tilkiyi elleriyle besledi, o anlar kamerada | Video 02:59
Tilkiyi elleriyle besledi, o anlar kamerada | Video 16.10.2023 | 09:07
Çekmeköy’de otomobil evin bahçesine uçtu | Video 02:38
Çekmeköy'de otomobil evin bahçesine uçtu | Video 16.10.2023 | 09:04
Çatalca’da fabrika yangını! | Video 01:09
Çatalca'da fabrika yangını! | Video 16.10.2023 | 08:59
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 00:51
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 16.10.2023 | 08:58
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! 06:12
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! 15.10.2023 | 21:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA