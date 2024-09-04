Video Yaşam Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video
Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video

Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video

04.09.2024 | 16:51

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir erkek, kadın kuaförü anne ve kızını iş yerinde darbetti. Anne ve kızını saçlarından tutarak çeken şüphelinin saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bağlar ilçesindeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. M.A ile karısı R.K., 7 Ağustos'ta henüz bilinmeyen nedenle G.E. ile kızı Ş.E.'nin işlettiği kuaföre gelerek, tehdit edip uzaklaştı. Olaydan bir gün sonra kuaföre yalnız gelen M.A., sabah saatlerinde anne G.E. ile kızı Ş.E.'ye saldırıp darbederek, iş yerinden dışarı çıkardı. M.A., daha sonra kendisini savunmaya çalışan G.E.'nin elindeki fırçayı alarak, anne ve kızına, ismi öğrenilmeyen diğer küçük erkek çocuğunun gözleri önünde vurup, saçlarından çekti. Darbedilen anne ve kızı, saldırısı sırasında tişörtü de yırtılan, daha sonra olay yerinen uzaklaşan M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video 04:48
Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video 04.09.2024 | 16:51
Aracında ölü bulunan Tuğba hemşirenin eşiyle düğün öncesi dans videosu ortaya çıktı 00:57
Aracında ölü bulunan Tuğba hemşirenin eşiyle düğün öncesi dans videosu ortaya çıktı 04.09.2024 | 16:23
Yangın çıkan çatı katının sahibi ile komşuları arasında kavga çıktı | Video 00:29
Yangın çıkan çatı katının sahibi ile komşuları arasında kavga çıktı | Video 04.09.2024 | 15:12
Van’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 01:46
Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 04.09.2024 | 15:06
Müge Anlı’da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: Soyunmamı istedi... | Video 05:34
Müge Anlı'da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: "Soyunmamı istedi..." | Video 04.09.2024 | 13:42
Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video 05:32
Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video 04.09.2024 | 14:41
Ambulansla otomobilin çarpıştı! Kazada 2’si hemşire 5 kişi yaralandı | Video 01:27
Ambulansla otomobilin çarpıştı! Kazada 2'si hemşire 5 kişi yaralandı | Video 04.09.2024 | 13:48
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 00:35
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 04.09.2024 | 11:13
Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 02:12
Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 04.09.2024 | 12:52
Düzce’de TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı 00:52
Düzce'de TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı 04.09.2024 | 13:50
Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! Görgü tanığının sözleri kan dondurdu: Gece yarısına kadar... | Video 04:13
Müge Anlı'daki Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! Görgü tanığının sözleri kan dondurdu: "Gece yarısına kadar..." | Video 04.09.2024 | 12:39
Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişlerdi! Mehmet Yörük’ün mezarı açılacak | Video 20:21
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişlerdi! Mehmet Yörük'ün mezarı açılacak | Video 04.09.2024 | 12:24
Bursa’da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video 02:02
Bursa'da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video 04.09.2024 | 11:48
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudunun yüzde 40’ı yanan 78 yaşındaki yaşlı adam dehşeti yaşadı | Video 05:51
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudunun yüzde 40'ı yanan 78 yaşındaki yaşlı adam dehşeti yaşadı | Video 04.09.2024 | 11:12
Bahar ve Nihal Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında | Video 00:52
Bahar ve Nihal Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında | Video 04.09.2024 | 10:51
Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı | Video 03:00
Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı | Video 04.09.2024 | 10:31
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 01:27
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 04.09.2024 | 09:57
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’ndaki kaçak villa yıkım anı kamerada 06:03
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’ndaki kaçak villa yıkım anı kamerada 04.09.2024 | 10:25
İzmir’de iki kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan caninin görüntüleri ortaya çıktı 02:39
İzmir'de iki kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan caninin görüntüleri ortaya çıktı 04.09.2024 | 10:18
Burdur’da baba ve oğlunun pompalı tüfekle öldürülme anı güvenlik kamerasında 00:48
Burdur'da baba ve oğlunun pompalı tüfekle öldürülme anı güvenlik kamerasında 04.09.2024 | 10:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA