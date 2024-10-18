Video Yaşam Kadın şoför TIR'ını düğün arabası yaptı
Kadın şoför TIR'ını düğün arabası yaptı

Kadın şoför TIR'ını düğün arabası yaptı

18.10.2024 | 10:39

Ankara'da bir kadın TIR şoförü, kullandığı tırı süsleyerek düğün arabası yaptı. TIR, konvoyun başında Ankara sokaklarında dolaştı.

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