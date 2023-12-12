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Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklandı | Video

Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklandı | Video

12.12.2023 | 12:21

Fatih’te iddiaya göre ışık şefi Mehmet İşçi, kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği sevgililerin tartışmasında kalbinden bıçaklandı. Çift ile İşçi arasındaki tartışma güvenlik kamerasına yansıdı. Açılan dava çerçevesinde tek tutuklu sanık tahliye edilince duruma tepki gösteren İşçi, ‘’Suçlunun dışarıda değil, içeride olması gerekiyor. İşe başladıktan 1 ay sonra tekrar aynı olayı gördüm, hemen oradan uzaklaştım. Artık kimseye yardım da etmek içimden gelmiyor çünkü aynı şeyle karşılaşabilirim’’ dedi.

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Fatih'te 17 Aralık 2022'de iddiaya göre Mehmet İşçi (47), sokak ortasında sevgililer Ataberk Özcan (24) ile Meltem Çağlar'ın (19) akşam saatlerinde tartıştıklarını gördü. Bunun üzerine kadına zarar geleceğini düşünen İşçi, tartışmaya müdahale etti. Müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklanan İşçi ambulansla hastaneye kaldırılırken sevgililer hakkında 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olaya ilişkin Kasım ayında yapılan dördüncü duruşmada ise tutuklu sanık Ataberk Özcan ile tutuksuz sanık Meltem Çağlar, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

TAHLİYE EDİLDİ
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özcan'ın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

''BEN DE 'TAMAM SEVGİLİSİNİZ AMA SANA ZARAR VERECEK' DEDİM''
Konuya ilişkin açıklama yapan Mehmet İşçi, eve giderken evin aşağısında bir çiftin tartıştığını gördüğünü söyleyerek, ''Kadına şiddet uygulayacak diye gittim çünkü çok bağra çağıra kavga ediyorlardı ve elleri, kolları artık birbirine değmeye başlamıştı. Şiddet uygulayacağını düşündüğüm için yanlarına gittim, 'hayırdır ne oldu, kıza zarar mı vereceksin' diye sordum. Kız bana 'biz sevgiliyiz' dedi. Ben de 'tamam sevgilisiniz ama sana zarar verecek' dedim. Çocuk kızın arkasındaydı, bıçak çıkardı. Kız aldı ve bıçağı bana doğru savurdu, boğazımı kesti. Ben de 'ne haliniz varsa görün' dedim ve yürümeye başladım, onlar da arkamdan yürümeye başladılar. Bu sefer bıçak hala kızın elindeydi, önüme geçti kız ve tek darbeyle bıçağı kalbime soktu. Daha sonra çocuk tekme attı, ben yere düştüm. Üstüme çıktı ve sırtımdan bıçaklamaya başlarken yanımızdaki arabadan biri çıktı. Tekme atıp üzerimden aldı çocuğu, yoksa bıçaklamaya devam edecekti. Sonra ikisi birden kaçtılar. Oradakiler sağ olsun, ambulans çağırdılar'' dedi.

''ARTIK KİMSEYE YARDIM DA ETMEK İÇİMDEN GELMİYOR ÇÜNKÜ AYNI ŞEYLE KARŞILAŞABİLİRİM''
Yaralandıktan sonra hastaneye götürüldüğünü ve 20 saat kadar acilde, yoğun bakımda kendisine müdahale edildiğini belirten İşçi, ''20 saat sonra beni acilen kalp ameliyatına aldılar, 1 hafta 10 gün sonra hastaneden çıktım ve 2 buçuk ay kadar raporum vardı yattım. 4.mahkemeden sonra beni bıçaklayan insanı serbest bıraktılar, denetimli serbestlik diye. Suç işleme potansiyeldeki insan, tekrar bana gelip tekrar aynı şeyi yapabilir. İşe başladıktan 1 ay sonra tekrar aynı olayı gördüm, hemen oradan uzaklaştım. Artık kimseye yardım da etmek içimden gelmiyor çünkü aynı şeyle karşılaşabilirim, kimin ne olduğu belli değil. Adalet bekliyorum, suçlunun dışarıda değil, içeride olması gerekiyor benim açımdan'' şeklinde konuştu.

O KİŞİNİN TANIKLIK ETMESİNİ İSTEDİ
Mehmet İşçi'nin ablası İlknur İşçi ise ''O arkadaşa gerçekten, yürekten teşekkür ediyoruz. Allah ayağını taşa değdirmesin, kardeşimizi kurtardı. Tek dileğimiz gelip tanıklık etmesi'' ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ataberk Özcan ve Meltem Çağlar'ın arkadaş oldukları, olay günü şüphelilerin sokak üzerinde tartıştıkları sırada müşteki Mehmet İşçi'nin kadına zarar geleceğini düşünerek onların yanına geldiği anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, İşçi'nin şüphelilere müdahale ettiği, bir süre sonra Çağlar ile İşçi'nin tartışmaya başladığı, bu kez Özcan'ın duruma müdahale ettiği belirtildi. Şüphelilerin sonrasında orada uzaklaştığının aktarıldığı iddianamede, İşçi'nin onları takip ettiği, 3'ü arasında arbede yaşandığı, sonrasında Özcan'ın kesici alet çıkardığı ve İşçi'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs ettikleri kaydedildi.

İşçi'nin kalbinin içine girmek suretiyle yaşamını tehlikeye sokacak bir şekilde yaralandığının aktarıldığı iddianamede, şüpheliler Ataberk Özcan ve Meltem Çağlar'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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