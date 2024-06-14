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Kadını önce darp ve gasp etti sonra ayağından vurdu! O anlar kamerada | Video

Kadını önce darp ve gasp etti sonra ayağından vurdu! O anlar kamerada | Video

14.06.2024 | 11:57

Adana’da Yasin Y., kız arkadaşını önce darp etti, daha sonra gasp edip tarlanın ortasında bıraktı. Şüpheli hakkında şikayetçi olan genç kadını, 2 gün sonra tekel bayide içki alırken ayağından vurdu.

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Adana'da 27 yaşındaki Yasin Y., arkadaşı Senanur A. (27) ile buluştu. Otomobille birlikte boş bir tarlaya giden iki arkadaştan Yasin Y., genç kadını önce darp etti, daha sonra cüzdanındaki 2 bin 500 TL'yi gasp etti. Arkadaşını gasp etmekle yetinmeyen zanlı genç kadının polisi aramaması için cep telefonunu kırdıktan sonra Senanur A.'yı tarlanın ortasında bırakıp gitti. Yürüyerek polise merkezine sığınan Senanur A., şikayetçi oldu. Yasin Y., Senanur A.'nın şikayetini geri almasını istedi ancak genç kadın bunu ret etti. Olaydan 2 gün sonra şüpheli, tekel bayide içki satın alan Senanur A.'yı tabancayla bacağından vurup kaçtı. Yakalanan şüpheli, "Şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyerek, benden para istiyordu. Şantajına daha fazla dayanamadım" dedi, tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Senanur A. ise taburcu edildi.

ÖNCE DARP SONRA GASP ETTİ

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde oturan Yasin Y., 5 Haziran akşamı otomobille yanına gittiği arkadaşı Senanur A. ile buluştu. İkili daha sonra Karaisalı ilçesindeki bir tarlada durup, otomobilde sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Yasin Y., Senanur A.'yı darp ederek cüzdanındaki 2 bin 500 lirasını gasp etti. Şüpheli, Senanur A.'yı polise giderek şikayette bulunmaması için önce telefonu kırdı, sonra da genç kadını boş bir tarlada bırakıp gitti. Yürüyerek polis merkezine sığınan Senanur A., gaspçı hakkında şikayetçi oldu.

İÇKİ ALIRKEN VURDU

Polis, ifadesinin ardından Senanur A.'yı Seyhan ilçesindeki evine götürdü. Hakkında şikayet olduğunu öğrenen Yasin Y., Senanur A.'nın yanına gidip, şikayetini geri çekmesi için tehdit etmeye başladı. Genç kadın şikayetini geri çekmeyince zanlı, 7 Haziran'da Fatih Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde gördüğü Senanur A.'ya tabancayla 3 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Senanur A.'nın bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan Senanur A. yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

POLİS OPERASYONLA YAKALADI

Silahlı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Senanur A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Toros Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yasin Y.'yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. zanlının, çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu, 'tehdit', 'uyuşturucu madde ticareti', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da arandığı tespit edildi.

"ŞANTAJ YAPIYORDU, DAYANAMADIM"

İfadesinde, "Şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyerek, benden para istiyordu. Şantajına daha fazla dayanamadım" diyen gaspçı sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Senanur A. ise taburcu edildi.

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