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Kadının elindeki telefonu çalan acemi kapkaççı:

Kadının elindeki telefonu çalan acemi kapkaççı: "İzlediğim filmden etkilendim" | Video

03.02.2025 | 12:34

Konya'da bisikletli bir kişi yol kenarında bekleyen kadının cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay anını izleyen polis ekipleri, şüpheliyi 150 saatlik kamera görüntülerinden adım adım takip ederek saklandığı adreste yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "İzlediğim filmden etkilendim, bu kadar kısa sürede yakalanacağımı tahmin etmedim" demesi ise pes dedirtti.

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Olay, 23 Ocak Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bekleyen ve o sırada telefonuna bakan E.C. isimli kadının yanına yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının cep telefonu alarak hızla bisiklet ile uzaklaştı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede çalışma yapan ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, E.C.'nin cadde üzerinde beklediği, yolun karşısına ardından tekrar olduğu yöne geçtikten sonra bisikletli bir şahsın yanına yaklaşarak elinde baktığı telefonu alıp kaçtığı, E.C.'nin şüphelinin peşinden koşması ve bisikletli kişinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ PES DEDİRTTİ
Yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüpheliyi adım adım takip ederek saklandığı adresi belirledi. Şahsın saklandığı eve dün akşam saatlerinde baskın yapan ekipler, şüpheli M.H.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kapkaç şüphelisi M.H. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.H. buradaki ilk ifadesinde, "Bisiklet ile gezerken izlediğim filmden etkilendim, ben de denemek istedim ama polise yakalandım, böyle hesap etmemiştim" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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