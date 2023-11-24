Video Yaşam Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası | Video
Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası | Video

Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası | Video

24.11.2023 | 12:43

Kağıthane’de bir zincir markette kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra tahliye edilen komiser S.E.’nin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 3 ayrı suçtan toplam 6 yıl 3 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı.

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Kağıthane'de 5 Ocak 2023'de bir zincir markette çalışan kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra duruşmada tahliye edilen komiser S.E.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 54.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık S.E.'nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı, müvekkili hakkındaki uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

6 YIL 3 AY HAPİS İLE 16 BİN 660 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık S.E.'nin 18 yaşından büyük C.G.'ye yönelik etek altı görüntülerini çekme eylemi bulunduğunu belirterek, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık S.E.'yi müşteki G.E.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptıran ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmeden mahkeme, ayrıca müşteki G.E.'ye yönelik 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan taraflar arasında uzlaşma olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, sanık S.E.'yi çok sayıda çocuğa ait müstehcen görüntüleri depolaması gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırdı. Sanık S.E. toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasına ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli S.E.'nin 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak' ve 'cinsel taciz' suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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