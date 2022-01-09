Kafası çocuklar gibi merdiven korkuluğuna sıkışan Rizeli neye uğradığını şaşırdı | Video
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Rize'de kafası merdiven korkuluklarına sıkışan vatandaşın uğraşı sosyal medyaya düşünce görenleri tebessüm ettirdi.